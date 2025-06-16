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體育

笠臣：曼聯變革勢在必行 籲予主帥艾摩廉更多時間執行理念

【明報專訊】68歲曼聯名宿白賴仁笠臣近日訪港，昨日於跑馬地馬場擔任賽馬會青少年足球領袖計劃結業禮特別嘉賓。「紅魔」遭逢失望球季，這名昔日「神奇隊長」受訪時認為，球隊新一季變革勢在必行，又表示應給予主教練魯賓艾摩廉更多時間執行理念。

曼聯過去一季在英超取得隊史最差的第15名，並在歐霸決賽以0：1不敵熱刺錯失來季歐洲賽資格。現擔任曼聯全球大使的笠臣慨嘆道：「若最後一場贏了熱刺，結果會截然不同，能奪冠重拾歐聯資格便足以從賽季得到救贖。」他認為球隊重建需時，因此不應責怪季中才接手的主帥艾摩廉，「一名主帥要執行自己的計劃需時3年，讓球員了解戰術理念，因此不能責怪他的表現」。

看好新兵根夏 認為仍須添鋒將

笠臣提到曼聯高層理應明白變革勢在必行，深信夏季轉會窗陸續出現收購。紅魔日前率先從狼隊簽入26歲巴西國腳射手馬菲奧斯根夏，笠臣盛讚對方速度與技術兼備，但認為舊會需要再簽入數名前鋒補強，「以前曼聯風光的時候，鋒線同時擁有舒寧咸、約基、蘇斯克查和高爾，若當中有人狀態不佳，其他人便頂上位置。看看此季封王的利物浦，陣中也是具備4名有入球能力的前鋒，可見擁有頂級前鋒對爭逐榮譽的重要性」。

紅魔傳斟馬天尼斯代奧拿拿

此外，曼聯近日盛傳已接洽阿士東維拉的阿根廷國腳門將達米安馬天尼斯，並料在轉會落實後，將過去兩季犯錯頻頻的喀麥隆國門奧拿拿掛牌出售。阿根廷記者Leo Paradizo向ESPN透露，對比早前收到的沙特球會報價，馬天尼斯更希望留在歐洲發展，雙方並已展開轉會磋商。至於勢遭投閒置散的奧拿拿，日前到非洲國家布基納法索出席慈善活動時，躲不過記者詢問來季去向，他直白的說：「我會離隊嗎？我也不知道，走着瞧吧。」

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