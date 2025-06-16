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2025年6月16日星期一
邁阿密世冠揭幕戰悶和 馬斯真蘭奴：下半場「尋回美斯」
兩大賽美示威浪潮下如期開幕 墨西哥金盃旗開得勝
港隊飛鏢世盃8強止步平隊史
趙顯臻賽艇世盃意站輕量級單人雙槳摘銀
港隊硬地滾球世盃北京站3金3銀1銅收官
香港金牛啦啦隊選出新成員 擬設練習生制度培育新星
體壇快訊：加度素任意大利新帥
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笠臣：曼聯變革勢在必行 籲予主帥艾摩廉更多時間執行理念
熱刺3.2億買斷拜仁借將泰爾
中國女排啟德與民同樂 楊珺菁信後輩不斷進步
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【明報專訊】（請看附圖）
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