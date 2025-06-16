體壇快訊：加度素任意大利新帥

港會U18足總盃封王

香港超級青年聯賽足總盃昨在小西灣運動場上演兩年齡組別決賽。其中U18決賽港會半場領先3：0下，換邊後遭傑志力追，終驚險保住4：3勝果封王。東方與標準流浪則在U16決賽法定時間戰成1：1平手，東方互射12碼贏5：3奪冠。此外，港女足昨作客友賽新加坡隊，憑梁匡蕎建功半場領先1球，惟賽事最終因天雨關係腰斬。

西意U21歐盃提早出線

西班牙U21昨晨在U21歐洲國家盃A組次仗開賽4分鐘落後，兼有前鋒馬迪奧約瑟夫26分鐘主射12碼宴客，但憑中場查維古亞和鋒將羅拔圖費南迪斯分別在85及88分鐘建功，以2：1反勝末段少踢一人的羅馬尼亞U21，兩戰全勝提前出線8強。同組意大利U21以1：0小勝斯洛伐克U21，同錄兩連勝鎖定晉級。

斯賽費利斯奪今年首冠

次號種子美籍的費利斯昨在ATP斯圖加特網球公開賽以直落兩盤打敗頭號種子德籍的阿歷山大薩維利夫，今年首次稱王。WTA英國皇后會盃網球錦標賽女單方面，非種子的德籍球手馬莉雅爆冷以直落兩盤挫8號種子美籍的安森莫娃封后。

國男排西安站兩勝兩負作結

世界男排聯賽西安站昨煞科，主場的國家隊以直落3局22：25、21：25、20：25不敵土耳其隊，賽後4戰兩勝兩負，土軍則取得此站4戰首勝。國家隊其後將赴美國轉戰本月26日展開的芝加哥站比賽。