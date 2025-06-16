港隊飛鏢世盃8強止步平隊史

梁文洛李樂賢入場曲選《皆大歡喜》

梁文洛與李樂賢今屆代表港隊出戰PDC世界盃，此項賽事於2010年首辦，以兩人組合為單位代表國家或地區參賽，與其他大賽以個人身分參賽不同。港隊自2014年起參賽，其中林鼎智伙拍Scott MacKenzie在2015年寫下8強的隊史最佳成績後，其餘多屆均未能突破小組賽。

已連續第3屆代表港隊出賽的「梁李配」，今屆二人的入場曲選用薛家燕名曲《皆大歡喜》，實行以輕鬆姿態迎敵，並在小組賽分別以4：1及4：0擊敗美國及巴林隊出線。

來到16強面對瑞典隊的Jeffrey de Graaf／Oskar Lukasiak，梁文洛在第4局以135分Checkout助港隊領先3：1，雖然其後被對手連追兩局扳平，但梁文洛再於關鍵第7局以一記101分「埋鏢」領先4：3完半場。下半場港隊連贏兩局確立優勢，終以8：4拿下勝利。雖然「梁李配」最終在8強以4：8不敵威爾斯隊組合Jonny Clayton／Gerwyn Price，但仍看齊港隊在世盃歷來最佳成績。