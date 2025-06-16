兩大賽美示威浪潮下如期開幕 墨西哥金盃旗開得勝

特朗普昨在華府舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年，同一時間全美各地連串的「不要國王」舉行，主辦單位號召百萬人抗議特朗普執政違反民主，諷刺他想當國王，而各城市則以加強保安應對，其中示威活動進入第9天的洛杉磯市大致和平，數以千計抗議民眾肩並肩走上街頭，遊行隊伍綿延約12個街區，其間警方曾出動騎警和催淚彈以驅散示威者，但未有發生嚴重的衝突，而該市連日示威發生縱火及商家遭破壞等事件，約共有500人被捕。

位於洛杉磯大都會區內的英格爾伍德市，昨順利舉行美洲金盃揭幕戰，結果衛冕之師墨西哥隊藉效力韋斯咸的中場艾臣奧馬艾華利斯及前鋒魯爾占美尼斯分別在44和47分鐘建功領前2：0，但4分鐘後被首參賽的多米尼加共和國隊追回一球，惟不久艾臣奧馬艾華即助攻隊友中堅施薩文迪斯，終以3：2力克於67分鐘再入一球的多軍。金盃賽將於明早上演C組巴拿馬對瓜德羅普隊，以及牙買加對危地馬拉隊。