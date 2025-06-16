邁阿密世冠揭幕戰悶和 馬斯真蘭奴：下半場「尋回美斯」

這場世冠盃首戰於邁阿密上演，但並非國際邁阿密的主場舉行，而是可容納6.5萬人的硬石體育場。此役適逢全美多個城市舉行「不要國王」（No Kings Day）集會，其中約千名抗議者聚集在美國總統特朗普位於邁阿密以北約110公里的海湖莊園附近，其間有人揮舞標語牌和高呼口號，而硬石體育場附近一帶並沒發生任何事故。

反特集會陰霾下逾6萬人觀戰

國際邁阿密此役上半場在接近6.1萬球迷前陷於劣勢，被45屆埃及頂級聯賽冠軍艾阿里圍攻，靠門將烏斯達利多次力挽狂瀾，包括於41分鐘撲出敵鋒馬莫特查斯古特操刀的12碼，令邁阿密力保不失。艾阿里上半場急攻不成下半場呈氣力不繼，漸被邁阿密奪回主導權，其間將於下周二迎來38歲生日的美斯逐漸「現身」，先在84分鐘左路傳中予前鋒比高特頂彈地波被艾阿里門將艾辛拿維撲出，後於補時階段右路施展長距「笠」射但又過不了艾辛拿維的十指關。兩軍終打和0：0完場。

邁阿密主帥馬斯真蘭奴說：「我軍球員上半場既緊張又焦慮，且對手亦有備而戰。我們下半場表現出耐性，明顯地尋回美斯，他的能力增加了球隊的埋門機會。」艾阿里教頭利維路則稱他們上半場阻止美斯獲得輸送，卻為未能領先感遺憾。他其後證實這仗只比賽了14分鐘便退下火線的的中場艾殊奧亞，因鎖骨骨折無緣餘下賽事。艾阿里及邁阿密的A組次輪對手分別是彭美拉斯和波圖。

車路士鬥洛杉磯勢重遇基奧特

世冠盃將於明晨上演兩場比賽，其中D組的美職球隊FC洛杉磯勢有38歲中鋒基奧特倒戈面對英超勁旅車路士，而其同齡的法國隊前隊友、曾是熱刺隊長的洛里斯料也將擔正把關。同日C組另一仗由葡超的賓菲加鬥阿根廷班霸小保加。