高禮澤視球拍如妻 黃鎮廷：出生入死的同伴

2004年雅典奧運曾伙李靜贏得男雙銀牌的高禮澤，現為港乒青年隊教練。他接受本報訪問時強調，球拍是「上場的武器，不順手對發揮有很大影響」，更笑稱視球拍如愛妻，必須珍而重之，「我把它當老婆一樣，會把球拍放在牀頭，每天都呵護它」。現役港乒「一哥」黃鎮廷並形容球拍是「出生入死的同伴，沒有它就沒有我」，因此球拍會隨身保管，不會假手於人。

談及球拍使用壽命，更換球拍膠皮是常態。作為頂尖球手，黃鎮廷表示比賽期間每兩日就要換一次膠皮，以確保球拍有最佳彈性和速度，「新膠（皮）第一日效能是最好，隨着時間，性能會逐漸下降」。他提及資歷較淺球手更換膠皮頻率約兩周一次。至於球拍木底板的壽命，二人認為因人而異。黃鎮廷解釋「每個人手感不同，有人半年或一年換一次，但我習慣一直用一塊順手的球拍」。他現在的球拍已用了5年，上一塊更伴隨他出戰10年之久；高禮澤透露他曾用同一底板長達8年，直至拍柄斷裂才更換。

高禮澤照燈吹乾保養球拍

球拍壽命的長短，保養至關重要。高禮澤稱因香港天氣潮濕，每日都會為球拍照燈或用風筒吹乾，以保持球拍內部乾爽。而作為教練，他會叮囑球員避免因情緒失控而損壞球拍，包括摔拍；黃鎮廷則稱除非比賽和練習，否則都會用球拍套保護球拍，防止意外碰撞導致磨蝕和損壞。