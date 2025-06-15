王楚欽世界賽爭議揭檢查漏洞 球拍受損投訴無門

文：許楚雅、林銘儀、林欣澤

圖：馮凱鍵

王楚欽上月底出戰世界賽混雙次圈時，開賽前發現完成賽前檢查的球拍出現異樣，膠皮與球板之間裂開一半，最終要換上備用拍出戰。他強調檢查前球拍完好無損，事後中國乒協向國際乒聯（ITTF）抗議和申訴，要求調查並改進檢查流程。這次是他去夏巴黎奧運混雙奪金後曾遭攝影師踩斷球拍後，不足一年再遇球拍受損意外，他也嘆道「為什麼每次都是我」。

曾執法多項國際乒乓大賽的香港註冊國際裁判長陳昌麒，向本報解釋賽前一般以抽樣方式檢查球拍（見表），部分大賽戰至較後階段才可能強制檢查。若球拍合格就會裝入A5尺寸的硬質信封放在一旁（王楚欽事件後已緊急改為更寬闊的A4尺寸）；一旦發現球拍不合規格，需由裁判長決定是否通知球員更換球拍。檢查過程允許運動員可在場，但通常由球隊職員代之。高禮澤稱球拍檢查中，較易出現厚度不合格，「有時球手貼膠皮的工夫不好，便會出現過厚」。

港裁判長陳昌麒：暫無機制應對補救

陳昌麒續說，球拍檢查員通常由經過特定訓練的裁判員擔任，「我們都是叮囑裁判員小心看待球拍，檢查過程也不能隨便處置」。他稱雖了解王楚欽情况，但事件具體原由尚不清楚，「不知當時是否有人不小心而引起，當然這也不應該發生」。至於國際乒聯會否就此補償球員，他坦言大會暫無一套完整機制應對，「在我們的角度也明白球拍對運動員的重要性，因為交給我們後他們就離開了，但我只能說，在我們不希望發生情况下，很難再對此補救」。

黃鎮廷稱若主拍損壞勢影響發揮

港乒「一哥」黃鎮廷在王楚欽球拍事件後，曾在世界賽男單16強與對方交手。阿廷今次受訪時透露在該次世界賽期間，同樣曾在球拍完成檢查後出現反起膠皮情况，「我也不知道哪個步序導致，因為我們自己是不會這樣做的」。他直言即使少少起皮都會影響整塊球拍，不利球手在比賽發揮，「更別說王楚欽的球拍起皮一半那麼多，怎樣摩擦都很難達到那種狀態，外人看來若說是故意所致都有可能。我認為檢查人員應有更好的方式放置球拍」。阿廷憶述其球拍在過往抽查均合格，若有損壞也是比賽中不慎撞到枱邊所致，故認為這次世界賽所見所聞皆屬罕見，感慨球員處境難以被ITTF理解，也為投訴無門感到無奈。

黃鎮廷補充每名球手都會配備主、副球拍，而他95%時間都用主拍，副拍僅在突發情况備用。他坦承每塊球拍感覺都不一樣，「若被迫用副拍，或多或少影響比賽狀態。即使沒有王楚欽這件事，我們都必備2、3塊球拍，當裁判要你換時就要拿出來」。他提及國乒星將馬龍屬特別例子，能長期把2、3塊球拍交替使用，「他的境界可能不同，哪天那塊順手感覺好，比賽就用那塊，所以對他來說每塊都很重要，時常需要試手磨合」。