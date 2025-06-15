歐聯霸主PSG撼馬體會 安歷基認傷疲成爭冠大敵

連同歐聯決賽在內，PSG今季已踢了足足58場賽事，加上陣中多達9名球員有份參與上周的歐國聯及世界盃外圍賽，球員體能狀態或成爭勝隱憂。安歷基賽前也不諱言：「這（世冠盃）是一個非常吸引的賽事，我們會努力取得平衡，避免疲勞及厭戰情緒影響表現，相信球員也會為這項錦標而努力。」至於曾在去年11月歐聯賽事中作客擊敗PSG的馬體會，主教練施蒙尼則豪言希望下季可在歐聯再進一步，並視今次世冠盃為「證明球隊不甘屈居巴塞及皇馬之下的好機會」。

泰尼米被困伊朗難隨國米出征

同日其他世冠盃賽事方面，今季重奪德甲錦標的拜仁慕尼黑，將在C組首仗迎擊主要由業餘球員組成的大洋洲代表奧克蘭；連續兩季葡超僅獲季席的波圖，則在A組惡鬥巴甲勁旅彭美拉斯。另一方面，受以色列及伊朗日前爆發軍事衝突影響，身處其祖國伊朗的國際米蘭射手泰尼米，未能啟程乘飛機到美國，與國米一眾隊友會合，未知能否趕及出戰世冠盃E組賽事。