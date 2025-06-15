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體育

碧咸獲英王封爵圓夢

【明報專訊】英國昨公布英王查理斯三世壽辰授勳名單，英格蘭隊前隊長碧咸獲封爵士，表揚他對體育和慈善事業的貢獻，令這名50歲「萬人迷」終圓夢。其母會曼聯隨即在社交網發文，上載一張相片印有「SIR DAVID」的「紅魔」球衣祝賀。

12年前曾因逃稅爭議封爵落空

上月初50歲生日的碧咸在聲明表示，自己在倫敦東部成長，他與家人都愛英國，以身為英國人自豪，「我從未想過會獲得這份榮譽，感到無上光榮，我想與家人好好分享這個時刻」。他說能夠代表英格蘭隊並成為隊長，令他夢想成真並是職業生涯最大榮譽，也對在場外可代表英國到世界各地活動，為弱勢社群出一分力感到幸運，「我很幸運能夠從事自己熱愛的事業，也感激工作得到認可，讓我收穫巨大的成就感」。碧咸在2003年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），2011年首獲提名封爵，但2013年因捲入逃稅爭議而落空，直至多年前才獲稅局確認財務狀况並無不妥。隨着碧咸封爵，其妻維多利亞亦榮升為「碧咸夫人」。

碧咸球員生涯代表英格蘭隊上陣115次入17球，其中59場擔任隊長，球會效力過曼聯、皇家馬德里、洛杉磯銀河、AC米蘭及巴黎聖日耳門（PSG）等；球場以外除了是兩間球會國際邁阿密及沙福特城的合伙班主，他亦致力公益事務，2005年起出任聯合國兒童基金會大使，去年成為「英王基金會」大使，支持查理斯三世的教育計劃。

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