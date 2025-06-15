沙特超級盃8月移師香港 四雄齊聚大球場 C朗賓施馬有望親臨獻技

賽事頻移師海外 志在推廣沙特足球

沙特聯賽會與商業合作伙伴SMC集團和「森立體育」達成協議，今屆沙特超級盃將於8月19至23日預定在香港大球場舉行，實踐該賽事拓展全球的策略及推廣沙特足球，將於抽籤後確定4強戲碼。沙超盃於2013年創辦，至今已舉行11屆，曾於2015、2016及2018年3屆在英國倫敦舉行，2022年起由兩隊增至4隊角逐，前屆移師至阿聯酋阿布扎比舉辦。

今季沙特聯季軍艾納斯陣中除了C朗，還有沙迪奧文尼、波索域及拿樸迪等曾在歐洲五大聯賽落班的球星，但傳主教練皮奧利將離任，重返意甲執教費倫天拿；應屆冠軍伊蒂哈德則有兩大法國前國腳賓施馬與尼高路簡迪壓陣，主教練亦為法國名宿白蘭斯，陣中還有前利物浦中場法賓奴泰華利斯；正在美國備戰世冠盃的亞軍豪門希拉爾，坐擁阿歷山大米祖域、魯賓尼維斯、祖奧簡斯路及高列巴尼等前英超戰將，新任主教練為國際米蘭前帥施蒙尼恩沙基；聯賽殿軍艾卡迪沙則以沙特國王盃亞軍身分參賽，由阿仙奴前隊長奧巴美揚與皇家馬德里前隊長拿祖費南迪斯領軍。

C朗博物館下月尖沙嘴開幕

艾納斯在聯賽未能奪冠及失落下屆亞冠精英聯賽資格後，此前有傳將於本月底完約的C朗或不會續約並於今夏離隊，不過這名40歲球星早前隨葡萄牙隊贏得歐國聯冠軍後，曾表態自己未來沒有改變，暗示將會留隊，據報他將續約多一年。另有傳他早有計劃訪港，下月中或為預定下月7日在尖沙嘴K11 MUSEA開幕的「CR7®生活博物館」亮相造勢。

中國香港足球總會表示，去年10月與沙特足總簽署合作備忘錄，近期亦主動建議將沙超盃移師香港舉行，欣見對方正面回應，正積極協作促成賽事，並補充具體安排仍在商討中，待確定細節適時向公眾公布更多詳情；森立體育表示將全力配合足總及各持分者，希望帶給球迷一次難忘體驗。