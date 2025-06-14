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2025年6月14日星期六
新制世冠盃開鑼 列強換血實戰初檢 美斯領邁阿密明早揭幕戰迎擊艾阿里
賽事成新技術試驗平台 直播引入球證視角
巴奧女飛人艾菲特鑽聯封后 杜班迪斯撐竿跳刷大會紀錄掄元
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港隊北京硬地滾球世盃摘2金2銀1銅
體壇快訊：姬絲皇后會盃反勝晉4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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