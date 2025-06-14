體壇快訊：姬絲皇后會盃反勝晉4強

港隊女排負印尼今爭第7

香港女排昨在越南出戰亞洲女排國家盃第5至8名排名賽，面對印尼隊首兩局先輸21：25、20：25告負，第3局雖贏25：23扳回一城，惟尾局再以15：25落敗，以局數1：3不敵對手。港隊跌入今日舉行的第7至8名排名賽，對手為澳洲隊。此外，國家隊女排隊長龔翔宇加盟美國女排聯賽，成該聯賽首名國家隊女排現役球員。

波蘭主帥請辭羅拔仔勢回歸

波蘭隊日前在世界盃歐洲區外圍賽G組作客芬蘭隊前，爆出主帥普比利斯褫奪未有入隊的羅拔利雲度夫斯基隊長一職的不和消息，結果後者決定不再在對方麾下比賽，而波蘭以1：2負芬蘭後以3戰得6分跌落第3，普比利斯賽後宣布請辭，亦意味「羅拔仔」將回歸國家隊。

英格蘭U21歐國盃衛冕首擊奏捷

英格蘭隊昨在斯洛伐克舉行的U21歐洲國家盃分組賽首擊以3：1挫捷克隊，賽後在B組與德國隊同得3分，「日耳曼軍團」藉箭頭禾達美迪「戴帽」，以3：0大勝斯洛文尼亞隊；D組丹麥隊以3：2反勝烏克蘭隊旗開得勝，以兩分領前和2：2言和的荷蘭及芬蘭隊。