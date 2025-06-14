巴奧女飛人艾菲特鑽聯封后 杜班迪斯撐竿跳刷大會紀錄掄元

名將保特頒獎獻花恭賀

本周二度過24歲生日的艾菲特，今年首度在奧斯陸出戰女子100米短跑比賽，最終以10.89秒成績封后，力壓跑出11秒正的科特迪瓦隊星將達魯及11.08秒的英國隊跑手艾雪史密絲。艾菲特領獎時獲退役百米男飛人保特獻花。作為巴黎奧運金牌得主，艾菲特稱這是今季首場比賽，承認狀態有點生疏，「但我仍取得勝利，這才是最重要」。

此外，挪威隊選手華賀姆在男子300米欄決賽，以32.67秒率先衝線，在主場觀眾面前打破世績封王後，更脫去上衣慶祝，「我很高興能夠在觀眾面前發揮出最好水平，這對我來說意義重大」；瑞典隊「新鳥人」杜班迪斯在男子撐竿跳做出6.15米兼刷新大會紀錄，輕鬆掄元。

蘇炳添全國賽蚌埠站百米無緣晉級

另邊廂，國家隊名將蘇炳添昨早在全國田徑大獎賽安徽蚌埠站男子100米初賽，僅跑出10.52秒排小組第3，總成績排32名，未能晉身前24名入準決賽。