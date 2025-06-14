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體育

新制世冠盃開鑼 列強換血實戰初檢 美斯領邁阿密明早揭幕戰迎擊艾阿里

【明報專訊】驟增至32隊及為期一個月的新制世界冠軍球會盃，明早8時在美國城市邁阿密展開，揭幕戰由美斯領軍的國際邁阿密在A組對埃及班霸艾阿里，8組其餘30支大軍也將陸續登場。其中對在剛過去一季同「四大皆空」兼已添新兵的豪門曼城及換上新帥沙比阿朗素的皇家馬德里，確是一次很好的實戰機會，但英格蘭隊主帥杜曹認為最終得益或是缺席的球隊。

曼城4新兵隨隊迎地標戰

皇馬簽兩英超守將補缺

新制世冠盃32隊中，以歐洲12隊為最多，其次是南美洲6隊，亞洲、非洲和中北美洲及加勒比海區各4隊，大洋洲和代表東道主的國際邁阿密各1隊，他們將在12個球場交手。首戰將由阿根廷球王美斯和蘇亞雷斯領軍的國際邁阿密對24次稱雄非洲的艾阿里。對亞、非洲等球隊來說，是次對陣領導足壇的歐洲列強確是一次寶貴經驗，惟對後者卻是另一回事。曼城與皇家馬德里在剛過去一季「食白果」，近期迅即在人腳上棄舊迎新，當中加盟「藍月」不久的翼鋒卓基、中場雷恩達斯、左閘艾洛利和門將巴迪尼利今次悉數隨隊遠征，傳離隊轉投熱刺的基亞利殊則未列大軍；皇馬亦針對後防脆弱問題，加入能司職右閘或右中場的阿歷山大阿諾特及中堅甸恩胡積臣。

杜曹：缺席世冠盃有利球會休兵

皇馬新帥沙比冀考牌戰產共鳴

此外，即使拜仁慕尼黑重奪德甲冠軍，卻仍為改善中後場，收購了中堅莊拿芬泰希及中場比斯祖夫，而歐洲協會聯賽冠軍車路士則為進一步鞏固及年輕化三線實力，接連簽入前鋒利安戴納、中場達里奧伊素高及守將馬馬度沙亞等5將，為來季鋪路。惟利物浦、阿仙奴和巴塞隆拿球迷或因未能參加這項總獎金高達10億美元（約78.5億港元）的大賽而感失落，但未來一個月無賽事勢可令球隊休養生息。英格蘭隊主帥杜曹更說：「世冠盃可帶來巨大影響，利物浦和阿仙奴在下季會有巨大優勢。」

另外，世冠盃勢成一些新帥首個挑戰，其中接掌皇馬的沙比阿朗素明言：「我期望球隊能與球迷產生共鳴，就是要充滿活力、主動出擊和雄心勃勃地比賽。」至於皇馬的Ｈ組對手沙特聯豪門希拉爾，則由接手不久的施蒙尼恩沙基領軍，後者舊東家的應屆歐聯亞軍國際米蘭則改由羅馬尼亞名宿捷禾領軍，但其執教一隊經驗只有帶領帕爾馬僅4個月，壓力料將大增。

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