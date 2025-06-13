體壇快訊：陳浩源任世殘羽臨時主席

金牛簽美外援艾特爾

新一季全國男子籃球聯賽（NBL）將於本月28日展開，衛冕之師香港金牛繼早前簽入美籍大前鋒大衛詹姆斯及回歸球隊的另一美籍中鋒卡爾頓後，昨宣布在美國印第安那出生及長大的26歲後衛米高艾特爾二世（Michael Ertel II）落實加盟，成為陣中第3名外援。

西意U21歐盃旗開得勝

U21歐洲國家盃決賽周昨晨於斯洛伐克開鑼，東道主斯洛伐克隊在A組首輪雖落後予西班牙隊兩球下一度扳平，但上屆亞軍的西班牙終憑守將施薩泰利加完場前的奠勝入球，以3：2絕殺對手；同組的意大利隊則以1：0小勝羅馬尼亞隊，與「鬥牛軍」暫居小組前兩位。

姬絲皇后會盃闖8強

次號種子的美籍好手姬絲昨在WTA英國皇后會盃網球錦標賽女單16強，以直落兩盤6：3、6：2輕取俄籍球手薩哈露娃，將與俄籍5號種子舒娜達爭入4強。3號種子的另一美籍星將艾瑪娜華露則以盤數2：1反勝巴西籍球手哈特馬雅同闖8強，將鬥同胞安森莫娃。