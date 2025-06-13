報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年6月13日星期五
溜馬25年首總決賽主勝 哈利布頓準三雙領銜挫雷霆 場數2：1
18歲麥堅杜殊5日3破世績 女子400混刷新個人最快 盼退役前盡破紀錄
迪布尼自由身投拿玻里 簽約兩年
阿諾特稱投皇馬「夢境成真」 改披12號戰衣
香港女排亞洲盃挫澳洲 A組列季席轉戰名次賽鬥印尼
Out Out轉轉
體壇快訊：陳浩源任世殘羽臨時主席
電視精選
Out Out轉轉
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
溜馬25年首總決賽主勝 哈利布頓準三雙領銜挫雷霆 場數2：1
18歲麥堅杜殊5日3破世績 女子400混刷新個人最快 盼退役前盡破紀錄
迪布尼自由身投拿玻里 簽約兩年
阿諾特稱投皇馬「夢境成真」 改披12號戰衣
香港女排亞洲盃挫澳洲 A組列季席轉戰名次賽鬥印尼
Out Out轉轉
體壇快訊：陳浩源任世殘羽臨時主席
電視精選
溜馬25年首總決賽主勝 哈利布頓準三雙領銜挫雷霆 場數2：1
18歲麥堅杜殊5日3破世績 女子400混刷新個人最快 盼退役前盡破紀錄
迪布尼自由身投拿玻里 簽約兩年
阿諾特稱投皇馬「夢境成真」 改披12號戰衣
香港女排亞洲盃挫澳洲 A組列季席轉戰名次賽鬥印尼
體壇快訊：陳浩源任世殘羽臨時主席
電視精選
prev
next