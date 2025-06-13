溜馬25年首總決賽主勝 哈利布頓準三雙領銜挫雷霆 場數2：1

溜馬後備兵轟49分 馬佛連居功

客隊的雷霆昨仗靠中鋒賀格倫獨取13分，以32：24領先首節，惟溜馬次節大舉反攻，藉後備上陣的後衛馬佛連及TJ麥高尼該節合共攻入20分，半場以64：60反超。不過雷霆下半場第3節打出29：20攻勢，以89：84再度領先，但溜馬在最後一節以出色防守壓制雷霆的進攻表現，導致對方單節整體命中率僅得約35%下，打出32：18攻勢，終在主場以116：107力挫雷霆，場數領先2：1，亦是球隊自從1999／2000年球季後，再於主場拿下總決賽勝利，明早將留守主場迎第4戰。

作為溜馬此戰關鍵贏波功臣的22歲新星馬佛連賽後坦言：「我只是任何時候都做好準備，每當我被派上陣時，便會集中比賽，做正確的事情，努力幫助我的球隊獲勝。」主帥卡利斯里讚揚麾下道：「TJ麥高尼在比賽中展現競爭的意識，馬佛連也展現出攻擊性，我們就是一支不會經常由相同球員得分的球隊。」至於雷霆主教練丹尼奧賽後亦承認對手在末節攻防兩端上的表現較優勝，「我認為他們的身體素質、進攻節奏及防守壓力均符合他們的風格」。

卡辛斯與球迷衝突 遭波球會解約

另外，前NBA球星「表弟」卡辛斯日前出戰波多黎各超級國家籃球聯賽，因做出不雅手勢而與現場球迷爆發衝突。這名34歲美籍中鋒當日作客比賽時與一名球迷互罵，更用力抓住該球迷的手臂，結果被驅逐出場，而他離場時又被人潑灑液體，卡辛斯欲衝向涉事球迷時，即被保安隔開並帶回更衣室，他賽後被賽會判罰款4250美元（約3.3萬港元）之餘，昨更遭判處全季禁賽，並被效力球會瓜伊納沃大都會即時解約。