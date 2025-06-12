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2025年6月12日星期四
巴西奪世界盃入場券 雲尼斯奧斯領銜小勝巴拉圭提早出線
荷蘭8蛋贈馬爾他 迪比累入半百看齊尹佩斯紀錄
英格蘭首負非洲隊捱批 杜曹稱測試性質毋須恐慌
張安達洺城盃封王增信心 卓林普里素斯基4強同止步
F1公布明年賽程 新站馬德里取代伊莫拉
體壇快訊：麥堅杜殊破女子200混世績
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【明報專訊】（請看附圖）
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