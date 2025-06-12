張安達洺城盃封王增信心 卓林普里素斯基4強同止步

張安達前日以局數3：1擊敗同胞小將陳麒恩晉級後，昨午在4強打出3棒破百，以局數4：0輕取「世一」卓林普。而另一邊廂泰國籍好手塔猜亞則在前日以3：1淘汰港將陳國明後，於昨午的4強以4：3險勝英籍名將里素斯基。

決賽直落4局技壓泰國球手塔猜亞

張安達與塔猜亞會師昨晚的決賽，前者首局雖一度落後47：65，但藉塔猜亞其後兩度打入白波，讓張安達追近至55：65，結果張以77：65先取一局。張安達分別在次局及第3局以117：14、85：0，拉開局數3：0，他第4局更打出「一Cue」123：0收結比賽，最終這名國手以局數4：0大勝稱王，並以4強階段打出的140度，取得賽事單桿最高分的獎項。

世界排名第12的張安達賽後稱即使這次比賽屬表演性質，但這兩場大勝兼5次單棒破百讓他信心大增。他又坦言去年表現欠理想，希望新賽季可有更好表現，「自己不會太介意分數或排名，現在只會專注打好眼前比賽」。

另外，張安達在決賽前與「準神」卓林普，各自伙拍年初在世界殘疾人桌球錦標賽摘銅的港將馬華強及林啟明進行雙打的特別挑戰賽，卓林普/ 林啟明終以局數2：0勝出。

這次賽事除了安排普通觀眾席外，大會在球桌兩旁也安排座位，讓球迷能近距離觀戰，喜愛桌球運動近20年的楊先生表明喜歡卓林普而購票入場，「今（昨）天自費購買1080元的門票，預計氣氛像網上觀看的英國公開賽一樣」。不過有球迷反映賽事宣傳不足，曾在3月到啟德觀看世界格蘭披治桌球大獎賽的潘先生攜同其10歲兒子入場，並表示：「這次宣傳比較少，不是有太多球迷知悉賽事。」