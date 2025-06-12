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體育

巴西奪世界盃入場券 雲尼斯奧斯領銜小勝巴拉圭提早出線

【明報專訊】由皇家馬德里轉戰力圖復興的巴西隊，意籍名帥安察洛堤履新時曾豪言「要重振巴西威名」，隨住昨晨在世界盃南美洲區外圍賽主場1：0小勝巴拉圭隊後，總算向前邁出重要一步。「森巴兵團」取得安帥上任首勝後，現以16戰得25分穩居季席，在尚餘兩輪領先第7位的委內瑞拉隊7分下，得以與同分的厄瓜多爾隊，一同提早奪得明夏美墨加世界盃決賽周入場券。

森巴兵團昨仗雖有攻擊主力拉芬夏比洛尼停賽期滿復出，控球率高達73%下多番攻門都未竟全功。及至上半場44分鐘，剛由狼隊轉投曼聯的前鋒馬菲奧斯根夏底線傳中，伏兵門前的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞輕鬆撞入建功，而這記奠勝「士哥」也助安帥取得接手巴西隊後的首場勝仗。

安察洛堤領森巴首捷慶生

讚麾下決心 稱隊內氣氛正面

難得一眾森巴兵在他66歲生日送上贏波賀禮，安察洛堤賽後也稱讚球隊上下表現出正面態度及求勝的努力，「上半場我們發揮得很出色，尤其是巴拉圭絕不是容易應付的對手。我很喜歡這班球員的決心，球隊目前的氣氛也很正面」。至於在這場賽事奠定勝局，在安帥執教皇家馬德里時期已受重用的雲尼斯奧斯，賽後就直言這場勝利實屬及時雨，「我們需要為主場球迷帶來勝利。能在巴拉圭身上取得出線決賽周的重要3分，讓我們有更多時間及空間檢視球隊不足之處。到了9月踢餘下兩輪外圍賽時，我們就可以全心全意備戰世界盃了」。

智利連續3屆緣盡世盃

世盃外南美洲區其他賽果方面，早已鎖定決賽周資格的上屆盟主阿根廷隊，雖有中場安素費南迪斯下半場71分鐘被逐，仍以寡敵眾下主場1：1逼和哥倫比亞隊，並錄得外圍賽連續5場不敗佳績。落後森巴兵1分排第4名的烏拉圭隊，則憑洛迪高阿古利及迪亞拉斯卡達各建一功，主場2：0輕取委內瑞拉隊，烏軍只需在剩餘兩場外圍賽多取1分，便可篤定躋身決賽周。至於榜末的智利隊作客0：2不敵玻利維亞隊後，則正式宣布連續3屆與決賽周無緣。

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