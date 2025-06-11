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2025年6月11日星期三
紅海吶喊 港足啟德首戰告捷 4.2萬人入場創紀錄 主帥：證眾志成城力量
球員讚主場館初體驗 奠勝前鋒：感覺絕佳 葉鴻輝：草地優質 關天幕聚打氣聲
史巴列堤領意大利終戰報捷 遺憾未留「好牌」 雲尼亞里拒繼任
4老將包辦入球領克羅地亞大勝捷克
國足絕殺巴林升尾二作結 王鈺棟入極刑 世盃外C組列第5出局
超級工商盃睽違7年再辦 月底伊館交鋒
世界女排聯賽香港站下周三開賽 吳守基：銷情佳
卓林普塔猜亞洺城盃晉4強
體壇快訊：黃澤林英挑戰賽一輪遊
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【明報專訊】（請看附圖）
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