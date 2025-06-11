超級工商盃睽違7年再辦 月底伊館交鋒

香港籃總昨在灣仔舉行賽事記者會，這次是籃總繼2018年後再度舉辦超級工商盃。除了主場的中國香港明星隊，是次共邀請7支來自內地和東南亞的隊伍參賽。記者會上舉行賽事抽籤，中國香港明星隊與天津先行者、由深圳馬可波羅班底組成的廣東隊及新加坡隊同編入A組；B組則為福建晉江文旅、泰國、中南大學和馬來西亞隊。

港明星隊亞盃外班底偕兩外援迎敵

港隊教練團成員李琪透露，香港明星隊將以早前出戰亞洲盃外圍賽的班底，配搭兩名外援出戰；其中一名外援去年曾來港參與乙組聯賽，另一外援則效力過澳門黑熊。他表示同組對手「難打」，但仍以小組前兩名出線為目標。他提到港隊早前在亞盃外出局後，下次國際賽恐要等到明年9至10月的愛知名古屋亞運，因此港隊務必珍惜出戰機會，「這幾年不時有人討論香港有無可能派隊打CBA，這次正是測試香港籃球是否具足夠水平挑戰的機會」。