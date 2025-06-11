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體育

國足絕殺巴林升尾二作結 王鈺棟入極刑 世盃外C組列第5出局

【明報專訊】中國國家足球隊（國足）昨晚在重慶上演的世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組末輪，藉新「10號仔」18歲的王鈺棟補時階段射入12碼，以1：0絕殺巴林隊，賽後10戰得9分，以3分反壓巴林升上尾二排第5作結，避過成為包尾大幡。

賽前包尾的國足，在這場榜尾之戰的正選陣容，與日前作客敗走印尼隊相比有6個調動，其中上仗一對停賽中場謝文能及林良銘一起復出，另一中場黃政宇、中堅魏震、蔣光太和右閘李磊亦告擔正，前線則續由張玉寧伙拍王鈺棟攻堅。

國足上半場被巴林反客為主，控球率只得39%，而且4次攻門零中框，當中上半場表現活躍的王鈺棟曾於禁區內接應傳中第一時間撞射一飛冲天。至於巴林的兩次攻門都來自中場胡邁丹，此子先後以勁射和頭槌攻門，但都過不了此仗勢踢告別國際賽的36歲國足門將王大雷的十指關，兩軍上半場終互交白卷。

日韓煞科戰分途大勝

下半場接戰兩軍續無力破關，直至補時3分鐘，國足後備上陣的鋒將王子銘右路傳中「省」中巴林守將的手部獲判12碼，由王鈺棟操刀破網為球隊鎖定1：0勝局，賽後國足以3分反壓巴林升上尾二，而同組已提早出線決賽周的榜首日本隊及B組「一哥」韓國隊，同在主場分別以6：0和4：0大勝印尼隊及科威特隊。

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