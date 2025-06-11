4老將包辦入球領克羅地亞大勝捷克

過去兩屆世界盃分奪亞及季軍的克羅地亞隊，日前在世盃外首戰於中立場葡萄牙「作客」直布羅陀隊大勝7：0，昨仗乘勝追擊先由33歲中場卡拉馬歷在42分鐘打開紀錄領前半場，但被賽前世盃外三連勝的捷克隊憑中場湯馬士蘇錫克於58分鐘扳平，惟4分鐘後即被「格仔兵」的39歲中場老將莫迪歷射入12碼，隊友36歲翼鋒比列錫及33歲前鋒布迪美亞及後在68和72分鐘破門，加上卡拉馬歷於75分鐘再度建功兼「埋齋」，終以5：1大捷。另外，據報月底約滿皇家馬德里篤定離隊的莫迪歷，已獲AC米蘭垂青，有望下月轉投這支意甲班霸。

同日比利時隊在J組次輪開賽27分鐘內，藉前鋒盧卡古、此役隊長中場泰利文斯及謝利美多古建功以3球領前，卻被客軍威爾斯隊先後於上半場補時階段、下半場51和69分鐘得手追和，惟「歐洲紅魔鬼」中場奇雲迪布尼終在88分鐘挺身而出射入險勝4：3一球，首響勝鼓下兩戰得4分名列第3，分別落後同戰畢4場的榜首北馬其頓隊與次席威爾斯隊4及3分。另比威之戰發生意外，1名威爾斯球迷從看台上墮下受傷需送院急救，據報並無大礙。