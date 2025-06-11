史巴列堤領意大利終戰報捷 遺憾未留「好牌」 雲尼亞里拒繼任

兩球挫摩爾多瓦 I組列第3

皮奧利成接掌熱門之一

無緣過去兩屆世界盃決賽周的4屆世盃冠軍意大利隊，上周在世盃外圍賽首戰「落筆打三更」作客吞挪威隊3蛋，隨即傳出史巴列堤帥位高危，結果他日前得悉將被解僱，並宣布主場迎戰摩爾多瓦隊會是其最後一次領軍，而他此役賽前向傳媒透露，期望麾下能以一場勝仗告別他。而意軍亦不負所望，終藉鋒將拉斯柏度尼及中場安達亞甘比亞素先後於40和50分鐘建功，以兩球淨勝摩爾多瓦，但事實是世界排名第154位的摩爾多瓦亦有18次攻門，而7次中框更看齊意軍。

史巴列堤賽後說：「己隊這仗再度陷於掙扎中。當你是國家隊教練時，便不能有藉口，因球員是由你選擇的。我曾獲得帶領國家隊的機會，曾努力過，也曾犯錯，亦嘗試過一些方法。我為未能留下一支好球隊予繼任人而感到遺憾，現只能祝福未來的國家隊主帥。」66歲的他於2023年8月取代請辭的文仙尼成為意軍主教練，去年歐洲國家盃16強被瑞士隊淘汰宣布衛冕失敗，總計他領軍24場戰績是12勝6和6負，勝率只有50%。

意軍新帥人選方面，日前盛傳有望走馬上任的雲尼亞里昨表明無意領軍，這名由羅馬教練轉當顧問的73歲意籍名帥說：「感謝意大利足總會長格拉雲拿給我機會，這對我來說是莫大的榮幸，但經過深思熟慮，我決定在新的職位上繼續全力為羅馬效力。」雲尼亞里的退出，亦令盛傳為另一繼任熱門、沙特聯球會艾納斯的59歲意籍教練皮奧利或成意軍新帥熱門，而另一潛在候選人是4月初被克羅地亞球會薩格勒布戴拿模革職的51歲意籍教練兼名宿簡拿華路。

夏蘭特領挪威四連勝居首

另外，同組的挪威隊藉箭頭艾寧夏蘭特在62分鐘一箭定江山，作客以1：0挫愛沙尼亞隊，賽後4戰全勝得12分高踞I組榜首，分別領前3戰得6分的次席以色列隊及兩戰得3分的意軍6及9分。