SGA手感火熱 領雷霆破溜馬追平場數

雷霆雖上仗被東岸盟主溜馬的主將哈利布頓，在完場前0.3秒的中距離跳投「準絕殺」，先落後場數0：1，但此戰藉基傑奧斯阿歷山大及前鋒賀格倫兩節分別攻入15分及11分，半場領先59：41，下半場第3節亦拉開至20分差距，貢獻全隊最高17分的溜馬控衞哈利布頓雖在第4節為球隊轟入12分，但為時已晚，雷霆終主場以123：107取勝，追平場數1：1 。後日早上將返溜馬主場迎第3戰。

傳奇主帥尼爾遜獲終身成就獎

另外，NBA名人堂的85歲傳奇主教練尼爾遜昨獲頒終身成就獎，並親臨總決賽現場，他過去曾執教密爾沃基公鹿、金州勇士、紐約人及達拉斯獨行俠，其間奪得1335場常規賽勝利，曾成為聯盟史上總勝場數紀錄保持者，直至2022年才被早前卸下聖安東尼奧馬刺主帥之位的普波域治超越。

值得一提的是，尼爾遜為了抗議獨行俠年初將球星盧卡當錫交易至洛杉磯湖人的舉動，他在記者會上特意穿上對方代言的球鞋。