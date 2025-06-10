艾卡拉斯衛冕法網 追3盤反勝 激戰史拿近5個半小時寫歷史

【明報專訊】法國網球公開賽昨上演一場史詩式的男單巔峰決戰，先失兩盤的次號種子西班牙籍球手卡路士艾卡拉斯連贏3盤，以3：2反勝「世一」意大利籍的史拿衛冕，而耗時馬拉松式的5小時29分鐘更刷新賽事決賽紀錄。大滿貫決賽五連勝的艾卡拉斯賽後不忘鼓勵史拿將不止一次能揚威法網，而坦言傷心的史拿則稱「這夜難眠」。
史拿挾着大滿貫賽連贏20場的強勢，首在大滿貫決戰艾卡拉斯，並把握後者首盤沙粒入眼影響表現以6：4拔頭籌，次盤初段兩人互相破發下打至6：6，結果史拿「搶七」成功以7：6（7：4）再下一城。艾卡拉斯往後以6：4扳回一盤，但第4盤一度落後3：5而面臨衛冕失敗，卻接連挽救3個賽點，再在「搶七」得手以7：6（7：3）追和盤數2：2，接着在決勝盤乘勝追擊一度領先5：3，但史拿亦展示頑強鬥志連取3局使雙方打和6：6，然艾卡拉斯終成功「搶十」以7：6（10：2）險勝封王。
看齊名將拿度古爾頓
本世紀第3名男將法網連霸
艾卡拉斯賽後成為西班牙籍同胞拿度及巴西籍名宿古爾頓後，本世紀第3個能在法網連霸的男球手，而這場決賽花掉5小時29分鐘更打破1982年由瑞典籍韋蘭特，以盤數3：1反勝阿根廷籍華拉斯的為時4小時42分鐘的決賽舊紀錄。
22歲的艾卡拉斯賽後成為瑞典籍名宿波格及拿度後，高舉第5座大滿貫賽冠軍獎盃的第3年輕選手。艾卡拉斯說：「我認定史拿將來可不止一次在這裏奪冠，而是會是多次。能在每場比賽與你一起競技及與你同創歷史，我深感榮幸。」23的史拿未能繼去年尾美網和今年初澳網後，再拿下第3座大滿貫，他失落地說：「現在擊球比說話來得容易。我倆今天都拚盡了，毫無保留……我對這個亞軍仍感滿意的，但這夜難眠。」
史拿對亞軍仍滿意但認難入眠
總計兩人迄今交手12次，史拿以4勝8負處下風，而艾卡拉斯的教練、2003年法網男單冠軍費里路則稱讚艾卡拉斯道：「他就是為這種特殊時刻而生的人。我不會說他在第4盤落後3：5時可扭轉敗局，但對他來說一切都有可能，而且他再次辦到了，這是了不起的成就。」