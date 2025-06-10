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體育

洺城盃伊館開戰 卓林普偕球手先嘗美食

【明報專訊】「推動大灣區桌球文化挑戰賽——洺城盃」今起一連兩日於灣仔伊利沙伯體育館舉行，參賽的「新港人」的世界一哥卓林普、英籍名將里素斯基及國手張安達等星將，昨在賽前到尖沙嘴一間冰室品嘗地道美食，卓林普更以廣東話大讚「菠蘿包，好食」。

鍾情菠蘿包 冀見證更多147

卓林普昨午偕里素斯基、泰國籍球手塔猜亞、國手張安達及小將陳麒恩到冰室品嘗地道食物，「世一」卓林普笑言：「自從半年前被它吸引，每天都會食一次菠蘿包。」35歲的卓林普又提及2017年曾到新伊館比賽，希望今次比賽能見證更多147滿分的出現。至於同樣年初訪港參與世界格蘭披治桌球大獎賽的里素斯基，則稱喜歡食蛋撻，並認為這次賽事是很好的練習機會，「桌球在香港非常受歡迎，曾創下單場比賽有9000人入場的紀錄」。

對於早前趙心童成為首名國手贏得世界賽冠軍，來自廣州的張安達透露，過去曾與趙心童在英國同住5、6年，彼此關係密切。被問及中國球手崛起會否對英國球壇構成威脅，張安達認為，誕生世界賽冠軍將激勵更多年輕人學習和參與，「目前世界排名前50已有10多名中國球手，未來發展趨勢樂觀，不斷有新生力量湧現」。

今日洺城盃賽程，世界排名第46短的塔猜亞下午1時30分將在揭幕戰對港隊名宿陳國明，排名第12的張安達緊接在「中國內戰」對陳麒恩；卓林普與里素斯基則晚上分途出擊，面對經海選取得8強資格的港將劉家霖與陳智鍵。

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