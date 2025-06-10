葡萄牙12碼贏西班牙再奪歐國聯 C朗建功賽後落淚 紐奴文迪斯：是大家榜樣

莫拉達失極刑 西班牙衛冕落空

去年在歐洲國家盃奪冠的西班牙隊，有中場蘇比文迪及前鋒奧耶沙巴爾分別於21分鐘和完半場前建功兩度領先，卻被葡萄牙隊左閘紐奴文迪斯及C朗分別在26和61分鐘破門扳平，而勢續約艾納斯兩年的C朗及後於88分鐘疑因抽筋退下火線。兩軍終在法定時間打和2：2，加時後賽果不變，需以互射12碼決勝負。

先射的葡軍5射全中，西班牙卻有鋒將艾華路莫拉達操刀被葡軍門將迪奧高哥斯達擋出，終以3：5告負及衛冕失敗，而帶領葡軍繼2019年首屆比賽再度封王的C朗則激動落淚，教練馬天尼斯說：「他經驗豐富，為球隊奪冠做好準備。」早前協助巴黎聖日耳門首奪歐聯冠軍、此役成功看管敵鋒拉明耶馬的紐奴文迪斯則說：「C朗值得擁有這一切。他在球場內外都給予我們很大的幫助，擁有冠軍級人馬的心態，是大家的榜樣。很高興球隊能擁有他。」惟這場決賽樂極生悲，一名球迷從看台墮下身亡，警方已就事件展開調查。