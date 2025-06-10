葡萄牙12碼贏西班牙再奪歐國聯 C朗建功賽後落淚 紐奴文迪斯：是大家榜樣

【明報專訊】基斯坦奴朗拿度（C朗）昨在德國慕尼黑舉行的歐洲國家聯賽決賽下半場射入國際賽第138球，助兩度落後的葡萄牙隊逼和衛冕的西班牙隊2：2，加時後戰果不變，葡軍終以互射12碼勝出5：3，第2次奪標。C朗賽後激動落淚，而主帥馬天尼斯及獲選為此役最佳球員的隊友後衛紐奴文迪斯阿歷山大則大讚該名40歲隊長。
莫拉達失極刑 西班牙衛冕落空
去年在歐洲國家盃奪冠的西班牙隊，有中場蘇比文迪及前鋒奧耶沙巴爾分別於21分鐘和完半場前建功兩度領先，卻被葡萄牙隊左閘紐奴文迪斯及C朗分別在26和61分鐘破門扳平，而勢續約艾納斯兩年的C朗及後於88分鐘疑因抽筋退下火線。兩軍終在法定時間打和2：2，加時後賽果不變，需以互射12碼決勝負。
先射的葡軍5射全中，西班牙卻有鋒將艾華路莫拉達操刀被葡軍門將迪奧高哥斯達擋出，終以3：5告負及衛冕失敗，而帶領葡軍繼2019年首屆比賽再度封王的C朗則激動落淚，教練馬天尼斯說：「他經驗豐富，為球隊奪冠做好準備。」早前協助巴黎聖日耳門首奪歐聯冠軍、此役成功看管敵鋒拉明耶馬的紐奴文迪斯則說：「C朗值得擁有這一切。他在球場內外都給予我們很大的幫助，擁有冠軍級人馬的心態，是大家的榜樣。很高興球隊能擁有他。」惟這場決賽樂極生悲，一名球迷從看台墮下身亡，警方已就事件展開調查。