港足啟德主場館首擊 亞盃外迎印度 門票售罄勢破本地賽事入場紀錄 將帥盼球迷續支持

中國香港vs.印度 港台電視31台 晚上20：00直播

顏卓彬盼新場打造足球文化

香港球場此前最多座位為可容納約4萬人的香港大球場，2009年10月21日南華在亞協盃4強對科威特競技有37,459人入場掛紅旗，為表演賽外香港足球歷來最多人入場賽事。足總昨宣布首起用可容納5萬人的啟德主場館的賽事門票售罄，意味勢刷新本地賽事入場紀錄。

港足昨午在啟德主場館關天幕下作賽前操練，此前受傷的茹子楠、米高及李小恆均有參與。主教練韋斯活在賽前記者會表示不希望僅是一次高光時刻，而是能持續吸引更多球迷入場支持，又認為陣中多名中超球員都有在大場面比賽經驗，相信這樣氛圍可激發球員表現。

同場出席記招的顏卓彬稱，起初以為只有2、3萬人入場，因此全隊上下都很興奮和期待今仗來臨，「尤其今場對我們爭出線是很重要一仗。我代表港隊在大球場比賽都未試過紅旗，有更多球迷入場會令我們更有動力踢一場好波。我也希望不是純粹因為新球場大家才踴躍入場睇一次，希望可做到自己的足球文化，逢國際賽就網上不停搶飛」。

韋斯活再反擊球迷：應多考慮言行

港足近兩場國際賽悶和新加坡及尼泊爾隊，對於決選陣容沒變動，韋斯活稱因為沒球員做錯，因此沒理由改變，「雖然近兩場沒有入球，但我們有信心找到破門方法，後備席也有很多選擇」。對於上仗賽後不少球迷再次呼喊「Westwood Out」，韋斯活稱理解這些噪音是針對他，「球員一如以往輕鬆備戰，亦不會影響我。不過如果有年輕人或一家人入場觀賽，希望能享受愉快體驗，假如我是他們聽到這些敵意聲音，可能會感到疑惑，甚至思考之後還想否入場。所以我想提醒覺得這樣做是很聰明的人，無論對象是誰，場上球員都會聽到，希望大家能多考慮自己的行為」。

C組4隊首輪兩場皆和0：0，對於面對同組世界排名最高排127位的印度隊，40歲印度名將前鋒捷特利亦有隨隊。上屆亞盃外港印兩隊同組，港足在疫情下作客負0：4，捷特利攻入一球。曾執教過印度超聯球隊的韋斯活讚印度隊近年進步顯著，又指去年中接掌的西班牙籍教練馬昆斯是出色主帥，「我很熟悉印度隊的實力，但不能因而輕視對方」。