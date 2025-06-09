港足U20青年盃奪季 12碼贏馬拉加 日職U20破湖北登頂

港足昨仗憑何東霖在43分鐘開紀錄，但下半場60分鐘被馬拉加的赫達華斯基斯扳平，港足及後憑後備入替的韓鋮穎在80分鐘門前射入再度領先，但馬拉加藉馬度利補時建功追和，其後港足有後備上陣的翼鋒馬榕生因傷退下火線，賽後被擔架送到場外治療。而兩軍法定時間踢成2：2平手，隨即以互射12碼決勝，港足門將石皓心在第1及4輪撲出對手射門，而港足4輪皆命中，終以4：2擊敗馬拉加，奪得季軍。

石皓心兩撲成功臣 信港足有力挑戰歐洲

此戰成為贏波功臣的港超傑志門將石皓心賽後表示：「雖然他們是西班牙人，本身覺得不應該輸給香港人，但比賽證明香港有機會挑戰歐洲。」至於隊友李呈承認球隊雖然合作只有一星期，默契不太好，但已展現出團結精神。總結兩日賽事，18歲標準流浪的小將李呈又認為無論迎戰湖北或馬拉加皆具挑戰性，值得球隊學習。

冠軍戰方面，日職聯U20昨靠田所莉旺及碇明日麻上半場建功領先兩球，換邊後雖被湖北的張城驥追近比分，但碇明日麻其後再次頭槌破網，加上後備上陣的混血前鋒韋特穆罕默德「埋齋」，協助日職聯以4：1大勝掄元。

井原正巳：麾下鬥不同風格對手積寶貴經驗

日職聯U20主帥的57歲日本隊前國腳井原正巳，賽後稱這次為在日職賽場沒有太多上場時間的年輕球員提供機會，「兩場比賽時間較緊湊，中間僅相隔一天，讓球員在嚴格艱苦的環境中累積寶貴經驗」。這名日本隊在1998年初征世盃時的隊長又認為，透過與來自中國及西班牙的球隊作賽，能感受在戰鬥風格、團隊合作和比賽方式的不同，這亦是在國內聯賽中通常無法獲得的學習經驗和啟發。

至於同樣來自日本的湖北隊主教練中村雅昭，則表明賽事令球隊發現許多不足之處，包括頭腦思維、判斷能力、體能支撐等方面，「球隊將進行針對性訓練，提升整體競技水平，為年底的全運會做好準備」。