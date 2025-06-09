港足U20青年盃奪季 12碼贏馬拉加 日職U20破湖北登頂

【明報專訊】由中國香港足球總會和清水灣鄉村俱樂部聯合主辦的國際青年慈善盃，昨在啟德青年運動場落幕，東道主港足U20在頭場季軍戰法定時間與西班牙的馬拉加U20賽和2：2，港足終激戰至互射12碼階段以4：2勝出；日職聯U20選拔隊則在尾場冠軍戰以4：1大勝湖北U18，奪冠而回。
港足昨仗憑何東霖在43分鐘開紀錄，但下半場60分鐘被馬拉加的赫達華斯基斯扳平，港足及後憑後備入替的韓鋮穎在80分鐘門前射入再度領先，但馬拉加藉馬度利補時建功追和，其後港足有後備上陣的翼鋒馬榕生因傷退下火線，賽後被擔架送到場外治療。而兩軍法定時間踢成2：2平手，隨即以互射12碼決勝，港足門將石皓心在第1及4輪撲出對手射門，而港足4輪皆命中，終以4：2擊敗馬拉加，奪得季軍。
石皓心兩撲成功臣 信港足有力挑戰歐洲
此戰成為贏波功臣的港超傑志門將石皓心賽後表示：「雖然他們是西班牙人，本身覺得不應該輸給香港人，但比賽證明香港有機會挑戰歐洲。」至於隊友李呈承認球隊雖然合作只有一星期，默契不太好，但已展現出團結精神。總結兩日賽事，18歲標準流浪的小將李呈又認為無論迎戰湖北或馬拉加皆具挑戰性，值得球隊學習。
冠軍戰方面，日職聯U20昨靠田所莉旺及碇明日麻上半場建功領先兩球，換邊後雖被湖北的張城驥追近比分，但碇明日麻其後再次頭槌破網，加上後備上陣的混血前鋒韋特穆罕默德「埋齋」，協助日職聯以4：1大勝掄元。
井原正巳：麾下鬥不同風格對手積寶貴經驗
日職聯U20主帥的57歲日本隊前國腳井原正巳，賽後稱這次為在日職賽場沒有太多上場時間的年輕球員提供機會，「兩場比賽時間較緊湊，中間僅相隔一天，讓球員在嚴格艱苦的環境中累積寶貴經驗」。這名日本隊在1998年初征世盃時的隊長又認為，透過與來自中國及西班牙的球隊作賽，能感受在戰鬥風格、團隊合作和比賽方式的不同，這亦是在國內聯賽中通常無法獲得的學習經驗和啟發。
至於同樣來自日本的湖北隊主教練中村雅昭，則表明賽事令球隊發現許多不足之處，包括頭腦思維、判斷能力、體能支撐等方面，「球隊將進行針對性訓練，提升整體競技水平，為年底的全運會做好準備」。