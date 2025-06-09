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體育
2025年6月9日星期一
嘉奧芙首摘法網后冠 反勝莎芭倫卡圓夢 奧巴馬占士致賀
英格蘭僅勝安道爾遭柴台 杜曹不滿麾下表現 稱球迷噓聲合理
法國隔13年客挫德國奪歐國聯季軍
理大陳以信乒乓學界盃首掄元 稱奪冠「意料之內」
皇馬多蒙特元老賽言和 卻奧斯再踏綠茵建功
體壇快訊：麥堅杜殊400自破世績
電視精選
港足U20青年盃奪季 12碼贏馬拉加 日職U20破湖北登頂
傑志女足兩球退仁足社 奪足總盃膺三冠后
中國女排世聯北京站煞科戰負土耳其 下周三轉戰香港站
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【明報專訊】（請看附圖）
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