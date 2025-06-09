理大陳以信乒乓學界盃首掄元 稱奪冠「意料之內」

城大陸思妤輕勝 隔兩年再奪標

理大的陳以信在決賽面對代表香港城市大學港乒球手蘇慧音的弟弟蘇學龍。陳以信稱賽前已做好針對性部署，結果他直落3局11：6、11：7、11：5取勝，贏得大專男子組冠軍。他賽後稱奪冠是「意料之內」，但仍對首次封王感激動。蘇學龍賽後提及昨因球拍海棉過厚未能通過檢測，結果需借用他人球拍應戰而影響了發揮。另邊廂，城大的陸思妤擊敗浸大的尹康潼，直落3局11：6、11：6及11：5勝出，隔兩年再於大專組女單封后。她認為今次贏在發球，奪冠是肯定她的能力。

中學組方面，浸附中的麥明芯決賽鬥拔萃女書院的方紫喬，這兩名去屆亞、季軍得主激戰5局才分勝負。方紫喬以11：7、11：8拔頭籌，麥明芯其後連追兩局，最終麥明芯在決勝局險勝14：12封后。她表示原目標只是入4強，現超額完成感開心，又認為自己「贏在心態，來到這階段就要放開打」。中學組男單冠軍亦由浸附中的王昀希奪得。而小學組男、女單冠軍分別為保良局朱正賢小學的黃子皓及成功衛冕的浸附小選手鄭怡然。