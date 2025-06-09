英格蘭僅勝安道爾遭柴台 杜曹不滿麾下表現 稱球迷噓聲合理

杜曹今年3月「地標」領軍，帶領英格蘭隊在K組主場先後向阿爾巴尼亞和拉脫維亞隊派蛋，昨第3輪在巴塞隆拿征戰過去6次交手共吞25蛋的安道爾隊，結果空有全場控球率達83%的優勢，只能藉箭頭哈利卡尼於50分鐘，接應翼鋒馬度基傳中近門射入個人職業賽生涯第450球，令「三獅」小勝1球完場，賽後3戰全勝得9分，領先主場與塞爾維亞隊互交白卷的次席阿爾巴尼亞隊4分。

英軍此役疑因表現不符預期，被遠道而來的逾千名球迷柴台，杜曹賽後也不滿麾下道：「我們當然不能為這場比賽高興，那些噓聲是合理的。己隊首25分鐘後就完全失去動力，無法重拾狀態，且陷入缺乏緊迫感、質量和活力的不濟狀况。」英軍戰畢此仗後，將於周三凌晨主場友賽塞內加爾隊。

同日荷蘭隊在世盃外歐洲區G組首戰憑鋒將迪比及右閘杜費斯先後於6和23分鐘破門，作客以2：0輕取芬蘭隊，賽後分別落後兩戰得6分的一哥波蘭隊及3戰得4分的次席芬蘭隊3及1分。迪比已為「橙軍」累積斬獲48球，僅落後最佳射手名宿尹佩斯兩球。

史巴列堤將卸意軍兵符

明晨迎摩爾多瓦告別戰

另意大利隊日前在I組首戰作客吞挪威隊3蛋後，教練史巴列堤備受壓力，昨更稱明晨次輪主場迎戰摩爾多瓦隊就是其告別戰。至於意國國內已有球迷要求老帥雲尼亞里接手救亡。73歲的他去年11月「出山」回巢羅馬，終領「首都狼」以意甲第5名完季及取得歐霸入場劵，其後再度宣告退休。擁有38年執教經驗的雲帥，最突出成就要數率領李斯特城在2015／16年球季爆大冷奪英超冠軍。