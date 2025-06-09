嘉奧芙首摘法網后冠 反勝莎芭倫卡圓夢 奧巴馬占士致賀

美國近10年再膺法網單打盟主

身為女單世界排名前二的莎芭倫卡及嘉奧芙，今屆法網同樣只曾失一盤下闖決賽。雙方此前10次交手各勝5次，昨仗首盤各破對方4次發球局，結果莎芭倫卡在決勝局贏細分7：5，以7：6拔頭籌。嘉奧芙次盤靠較穩定的底線對板及對方接連在網前失機，結果三度破發下贏6：2扳平盤數。

決勝盤雙方初段互破一次發後，嘉奧芙在關鍵的第7局直落取4分以「love game」再破發，最終她再贏一盤6：4，以盤數2：1反勝莎芭倫卡，突破2022年亞軍成績，首奪這項泥地大滿貫賽事女單錦標，亦是繼2023年的美國公開賽後個人第2座大滿貫冠軍。

這場決賽不但令嘉奧芙成為繼「細威」莎蓮娜威廉絲之後，近10年首名美籍法網單打盟主，亦是自2005年的「大威」維納絲威廉絲在溫布頓錦標賽之後，近20年來首名能在大滿貫女單決賽反勝世界第一而奪冠的球手。

賽後這名年僅21歲的世界二姐笑言：「我一直渴望贏得法網冠軍，因這是我年少時認為最有可能奪冠的賽事。3年前在這裏奪亞的畫面至今我仍難以忘記，現在絕對是圓夢一刻。」此外，美國前總統奧巴馬及NBA名將勒邦占士事後均在社交網撰文祝賀嘉奧芙，前者稱對方的勝利「令全美國人感到驕傲」。而美籍荷李活名導演史派克李（Spike Lee）此仗亦特意入場支持，嘉奧芙賽後更向對方打趣道：「雖然我知道你的愛隊紐約人在NBA東岸決賽輸了，但希望我的勝利能至少帶給你一點快樂吧！」

莎芭倫卡灑淚 認未能控制情緒

反觀首度殺入法網決賽未竟全功的莎芭倫卡賽後淚灑當場，並表示：「老實說這是我不知多少個月以來打得最差的一場決賽，而且我也未能好好控制自己的情緒，這方面她（嘉奧芙）顯然做得比我好。」

女雙方面，意籍2號種子的柏奧莉妮／艾蘭妮昨在決賽以盤數2：1擊敗塞爾維亞及哈薩克籍跨國組合古妮／丹妮蓮娜奪冠。