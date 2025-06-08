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2025年6月8日星期日
雙牙歐國聯決賽爭鋒 西班牙強勢圖衛冕 C朗領銜葡萄牙頑抗
意大利世盃外首擊慘負挪威 當拿隆馬：每人必須承責
佐高域4強不敵史拿 輕觸紅土顯不捨 認或完成法網告別戰
港足啟德首戰門票售出4.5萬張 霍啟山：球迷意見也要聆聽
熱刺辭退普斯迪高路 法蘭克成繼任大熱
體壇快訊：港隊全國馬術障礙賽團體摘銀
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【明報專訊】（請看附圖）
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