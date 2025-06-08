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體育

熱刺辭退普斯迪高路 法蘭克成繼任大熱

【明報專訊】熱刺前晚宣布以過去一季寫隊史最差英超成績為由，解僱早前領軍取得歐霸冠軍的澳洲籍主帥普斯迪高路，結束雙方兩年合作。曾與熱刺技術總監約翰蘭治共事的賓福特主帥法蘭克，據報成為繼任大熱。

熱刺上月雖在歐霸決賽擊敗曼聯首封王，拿下來屆歐聯參賽資格，並取得近41年來首座歐洲冠軍兼破17年錦標荒，惟同時過去一季英超卻僅以第17名完成，寫下自球隊1976／77年球季升上頂級聯賽以來最差成績，亦是隊史英超最差。

孫興慜發文讚「改變球會軌迹」

早前外界已盛傳主帥普斯迪高路「無得留低」，結果會方終在前晚發聲明宣布解僱這名59歲澳洲藉教頭的決定，承認聯賽成績欠佳是主因。隊長孫興慜昨則在社交網撰文感謝普斯迪高路，「你改變了球會的軌迹，感謝你由始至終都相信自己相信球員。我在你身上成為更好的球員，你是熱刺永遠的傳奇，感謝你」。

據多間英媒報道，曾與熱刺技術總監約翰蘭治在丹麥球會寧比共事過的賓福特51歲教頭法蘭克屬頭號新帥目標，其餘潛在人選則包括水晶宮的加斯拿、富咸的馬高施華及般尼茅夫的伊拉奧拿。

另外，意大利國腳中場佐真奴約滿離開阿仙奴後，昨落實轉投巴甲球會法林明高，將隨隊出征本月中於美國展開的世界冠軍球會盃，並有望在分組賽倒戈舊會車路士。

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