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體育

佐高域4強不敵史拿 輕觸紅土顯不捨 認或完成法網告別戰

【明報專訊】法國網球公開賽昨演兩場男單4強大戰，其中意籍世界一哥史拿在男單4強大戰以直落3盤擊退24座大滿貫得主的塞爾維亞籍名將佐高域，將與力爭衛冕的西班牙籍「世二」卡路士艾卡拉斯爭冠。已年屆38歲的佐高域賽後一度輕觸場上紅土及與球迷揮手，並直言「可能是我最後一次在這裏比賽」。

前「世一」佐高域今年屢受傷患困擾，繼年初在澳洲公開賽4強傷退後，3月在邁阿密公開賽奪亞後於兩項賽事接連「一輪遊」。其後養傷兼與英籍名宿梅利分道揚鑣後，早前在日內瓦公開賽復出即奪冠。這名38歲名將雖在法網延續強勢，前四圈均以直落3盤取勝，又在8強以3：1反勝德籍「世三」阿歷山大薩維利夫，惟昨晨面對世界一哥史拿打得被動，最終以直落3盤4：6、5：7、6：7（3：7）落敗，史拿則首度殺入法網男單決賽，今晚與上屆盟主卡路士艾卡拉斯決戰。

無緣爭取第25座大滿貫錦標的佐高域賽後直言：「這可能是我最後一次在這裏比賽，也是我為何完場時有些感觸的原因。」這名3屆法網冠軍又笑稱此仗或是他首次面對勁敵獲如此多現場球迷支持，並坦言「若這是我在法網的告別戰，以氣氛而言那是一流的」。

梅薩迪傷退 艾卡拉斯闖決賽

至於另一場男單4強，艾卡拉斯面對首闖此階段的意籍8號種子梅薩迪，首盤末段被破發先輸4：6，次盤他力戰至決勝局贏細分7：3，以7：6扳平盤數後，梅薩迪疑因腳部傷患戰力大降，艾卡拉斯隨後一盤大勝6：0後，於第4盤領先2：0後藉對方傷退而提早晉級。

另外，第15屆粵港澳全運會群眾網球項目今煞科，上演男、女子組團體賽。而單盤制的男、女子單雙打昨完成，其中賈元彰及劉清怡在男女單稱王封后。

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