雙牙歐國聯決賽爭鋒 西班牙強勢圖衛冕 C朗領銜葡萄牙頑抗

葡萄牙vs.西班牙 UEFA.tv 明晨03：00直播

C朗認正洽談轉會 下東家料成終點站

上屆歐國聯盟主西班牙在今屆分組賽A4組以5勝1和首名出線，其後以互射12碼淘汰荷蘭隊，上輪4強憑翼鋒拉明耶馬梅開二度下以5：4險勝法國隊，取下連續19場國際賽不敗佳績。不過鬥牛軍將帥賽前皆向對手前鋒C朗「派高帽」，其中門將烏尼西蒙表示：「我很難想像自己40歲時仍有他這樣的競賽水平，有機會與史上最佳球員之一交手是我的榮幸，但我當然希望他此仗不會在我身上取得入球。」

葡軍方面，球隊在首屆歐國聯決賽曾以1球小勝荷蘭隊稱王，今屆分組賽亦於A1組取得4勝2和躋身淘汰賽，並分別以5：2及2：1擊敗丹麥及德國隊下，相隔兩屆再入決賽，本屆已射入7球的「老大哥」C朗更暫並列射手榜次席，僅次於9球的瑞典隊中鋒基奧基尼斯。C朗賽前亦讚揚耶馬不論球會和國家隊均表現非常出色，充分發揮自己的天賦。而將於月底與沙特聯豪門艾納斯約滿的他近期盛傳離隊，並有意轉投一支月中可出戰世界冠軍球會盃的球會，但C朗昨受訪時回應道：「我不會參加世冠盃，但確實正與一些球會洽談（轉會）中。」而他亦透露未來東家很可能將是自己球員生涯最後效力的球會。

葡萄牙近6次與西班牙交手取5和1負，上一次取勝已是2010年的友賽。葡軍20歲小將祖奧尼維斯賽前誓言打破近年不勝宿命，認為沒有任何球隊是無法戰勝，「西班牙是一支實力強勁、具備年輕潛力的球隊，但我們也會充分利用自己的優勢」。

法國征德國缺兩PSG鋒將

另外，主場出擊的德國隊今晚9時將於斯圖加特MHP競技場上演的季軍戰，迎戰前屆歐國聯冠軍的法國隊，惟早前為應屆法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）稱霸歐聯的鋒將奧士文尼迪比利及巴高拿，昨證實同告因傷缺陣此仗。