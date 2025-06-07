港足U20青年盃4強飲恨 湖北U18射贏12碼 與日職U20選拔隊爭冠

港足U20昨仗開賽1分半鐘便由中場戴子軒把握對手後傳失誤，扭過門將射入空門領先。惟雙方之後爭持激烈，湖北U18鋒將、國足名宿張永海之子張家鳴此戰表現活躍，幾番攻門未果後，終在89分鐘禁區內博得封天詠犯規，並親自主射12碼命中追平，雙方法定時間賽和1：1。港足U20第3輪有楊棟棋操刀被撲出，湖北U18則5射皆中，港足互射12碼以4：5飲恨，明午季軍戰面對馬拉加。

林澔希稱有助適應全運強度

儘管港足U20飲恨而回，港足隊長中堅林澔希仍對球隊表現感驕傲，「我們已經盡了110%的努力完成比賽，也完成了教練給我們的賽前部署」。港足U20年底會出戰粵港澳全運會，林澔希認為此戰面對省隊有助適應強度，「知道對手有多強硬，我覺得球隊此戰也能匹敵」。首獲港足梯隊徵召的中場麥柏軒亦滿意球隊發揮，「無論是粉絲、球員都盡了最大的努力，這是一場很精彩的比賽」。

日職U20狂勝馬拉加青年軍19：0

大阪飛腳中場名和田我空大四喜

至於由日職球會小將組成的日職聯U20選拔隊，在名和田我空和安野匠同錄大四喜下，以19：0的誇張比數大炒馬拉加青年軍。日職聯今季開始組織選拔隊，安排各隊小將透過集訓和比賽磨練，前年贏得U17亞少盃神射手和最有價值球員、今季效力日職大阪飛腳的18歲中場名和田我空提到，即使是日職選拔隊，心中也是代表日本，相信選拔隊有助球員成績，「陣中很多球員還在等待日職出場機會，我們可以透過這些機會磨練技術」。