港足U20青年盃4強飲恨 湖北U18射贏12碼 與日職U20選拔隊爭冠

【明報專訊】由中國香港足球總會和清水灣鄉村俱樂部聯合主辦的國際青年慈善盃，昨在啟德青年運動場揭開戰幔。東道主港足U20在4強末段遭湖北U18逼和1：1，最終在互射12碼以4：5飲恨，轉戰明日中午12時的季軍戰。日職聯U20選拔隊在另一場4強則以19：0擊潰西班牙馬拉加青年軍，明午3時半與湖北U18爭冠。
港足U20昨仗開賽1分半鐘便由中場戴子軒把握對手後傳失誤，扭過門將射入空門領先。惟雙方之後爭持激烈，湖北U18鋒將、國足名宿張永海之子張家鳴此戰表現活躍，幾番攻門未果後，終在89分鐘禁區內博得封天詠犯規，並親自主射12碼命中追平，雙方法定時間賽和1：1。港足U20第3輪有楊棟棋操刀被撲出，湖北U18則5射皆中，港足互射12碼以4：5飲恨，明午季軍戰面對馬拉加。
林澔希稱有助適應全運強度
儘管港足U20飲恨而回，港足隊長中堅林澔希仍對球隊表現感驕傲，「我們已經盡了110%的努力完成比賽，也完成了教練給我們的賽前部署」。港足U20年底會出戰粵港澳全運會，林澔希認為此戰面對省隊有助適應強度，「知道對手有多強硬，我覺得球隊此戰也能匹敵」。首獲港足梯隊徵召的中場麥柏軒亦滿意球隊發揮，「無論是粉絲、球員都盡了最大的努力，這是一場很精彩的比賽」。
日職U20狂勝馬拉加青年軍19：0
大阪飛腳中場名和田我空大四喜
至於由日職球會小將組成的日職聯U20選拔隊，在名和田我空和安野匠同錄大四喜下，以19：0的誇張比數大炒馬拉加青年軍。日職聯今季開始組織選拔隊，安排各隊小將透過集訓和比賽磨練，前年贏得U17亞少盃神射手和最有價值球員、今季效力日職大阪飛腳的18歲中場名和田我空提到，即使是日職選拔隊，心中也是代表日本，相信選拔隊有助球員成績，「陣中很多球員還在等待日職出場機會，我們可以透過這些機會磨練技術」。