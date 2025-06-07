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體育
2025年6月7日星期六
國足出局伊雲高域承責 戰績欠佳去留未定 名宿范志毅認技不如人
嘉奧芙再闖法網決賽 今決戰世一莎芭倫卡爭后冠
西班牙歐國聯入球騷淘汰法國 決戰葡萄牙爭衛冕
安察洛堤領巴西首擊頭炮不響 初戰國際賽稱感覺特別
溜馬準絕殺雷霆 總決賽先聲奪人
足壇快遞：英軍鬥安道爾爭三連勝
電視精選
港足U20青年盃4強飲恨 湖北U18射贏12碼 與日職U20選拔隊爭冠
李卓耀印尼賽負安杜臣8強止步
體壇快訊：烏國拳王盧馬真高退役
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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國足出局伊雲高域承責 戰績欠佳去留未定 名宿范志毅認技不如人
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西班牙歐國聯入球騷淘汰法國 決戰葡萄牙爭衛冕
安察洛堤領巴西首擊頭炮不響 初戰國際賽稱感覺特別
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