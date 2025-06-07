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體育

嘉奧芙再闖法網決賽 今決戰世一莎芭倫卡爭后冠

【明報專訊】法國網球公開賽女單次號種子美籍的嘉奧芙，昨在4強以盤數2：0輕取持外卡參賽的東道主球手露絲保爾臣，第2次躋身決賽，今晚決戰首次坐亞望冠的「一姐」白俄羅斯籍好手莎芭倫卡。嘉奧芙賽後暗示已從近年兩次大滿貫決賽汲取經驗，有利繼前年美網決戰後，再度在大滿貫交手勝出。

保爾臣神奇之旅終結

21歲的嘉奧芙僅花72分鐘，便以6：1、6：2淘汰世界排名第361位的22歲球手露絲保爾臣，生涯第3次打入大滿貫女單決賽。嘉奧芙之前曾在2022年法網以盤數0：2不敵時為「世一」的波蘭籍球手施維雅達，之後於2023年美網反勝莎芭倫卡2：1封后。嘉奧芙說：「我的首場法網決賽是超緊張的，甚至比賽還沒開始，就有點放棄的念頭，但明顯地，曾在美網決賽表現出色已令我信心大增。我今次決賽定會盡量保持冷靜、放鬆及全力以赴。」

總計嘉奧芙與莎芭倫卡過去交鋒10次各勝出5次，但後者曾在1個月前的馬德里公開賽決賽勝出，也是她首次在泥地賽力克對方。這名已三度揚威大滿貫的27歲好手，昨晚在法網4強淘汰5號種子4屆盟主「泥地女王」施維雅達後說：「這屆法網對我和團隊來說是意味着一切，因為幾乎在我的一生中，曾被告知紅土場地不適合我，令我因此失去信心……我現已準備就緒，就是為每一分而戰，竭盡所能首奪冠軍。」

黃澤林伯明翰挑戰賽無緣4強

此外，香港網壇男單「一哥」黃澤林昨晚未能以一場勝仗慶祝21歲生辰，他在ATP伯明翰挑戰賽8強，以2：6、5：7不敵23歲芬蘭籍球手維丹頓出局。

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