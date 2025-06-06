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體育
2025年6月6日星期五
國足輸12碼 敗走印尼世盃夢碎 提早一輪失附加賽資格 連續6屆無緣決賽周
港足主場友賽悶和尼泊爾 球迷聲援劉智樂高呼Westwood Out 韋斯活：你不懂足球
本地快遞：港女足不丹三角賽封后
葡軍挫德國闖決賽 C朗建功兩帥讚頌
戴納上「車」 期待與曼城青年軍舊隊友合作
電視精選
史拿佐高域會師法網4強 黃澤林ＡＴＰ伯明翰挑戰賽闖8強賀21歲生辰
李卓耀印尼賽反克基士堤入8強
體壇快訊：中國女排世聯次戰負波蘭
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【明報專訊】（請看附圖）
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