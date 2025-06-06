戴納上「車」 期待與曼城青年軍舊隊友合作

曼城勢簽雷恩達斯艾洛利

葉士域治降班後，車路士最終擊敗多隊競爭成功羅致利安戴納，簽約至2031年6月。這名22歲英籍前鋒上季加盟葉士域治在英超入12球；他在曼城青年軍曾跟時任領隊馬利斯卡、彭馬和拉維亞攜手贏得英超U23冠軍。他稱期待與3人重聚，「馬利斯卡幫助我得到進步，我亦期待接應彭馬的傳球、與拉維亞並肩作戰」。他又感謝葉士域治給予機會盡顯所長，並稱來「藍戰士」就是為贏得錦標。而彭馬昨落實下季由20號改披10號球衣。

英超季軍曼城據報已跟意甲球隊AC米蘭達成協議，將簽入26歲荷蘭國腳中場雷恩達斯，轉會費達5500萬歐元（約4.93億港元）及1500萬歐元浮動條款，勢成「藍月」今夏首簽，並傳狼隊左閘艾洛利亦將來投。有望趕及出戰本月15日開鑼的世冠盃。而約滿離隊的曼城隊長奇雲迪布尼很大機會轉投意甲冠軍拿玻里；利物浦意籍翼鋒費達歷高基艾沙則盛傳重返意甲轉投AC米蘭。另國際米蘭前帥施蒙尼恩沙基昨落實執教沙特聯豪門希拉爾，簽約兩年，首仗領軍料是本月19日世冠盃鬥皇家馬德里，傳國米有意由科木主帥法比加斯接掌。