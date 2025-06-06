明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

戴納上「車」 期待與曼城青年軍舊隊友合作

【明報專訊】英超殿軍車路士昨宣布簽入葉士域治前鋒利安戴納，激活其3000萬鎊（約3.1億港元）解約金，簽約6年將披9號。這名22歲英格蘭前鋒繼在曼城青年軍後，與領隊馬利斯卡、中場高爾彭馬及羅美奧拉維亞重逢。

曼城勢簽雷恩達斯艾洛利

葉士域治降班後，車路士最終擊敗多隊競爭成功羅致利安戴納，簽約至2031年6月。這名22歲英籍前鋒上季加盟葉士域治在英超入12球；他在曼城青年軍曾跟時任領隊馬利斯卡、彭馬和拉維亞攜手贏得英超U23冠軍。他稱期待與3人重聚，「馬利斯卡幫助我得到進步，我亦期待接應彭馬的傳球、與拉維亞並肩作戰」。他又感謝葉士域治給予機會盡顯所長，並稱來「藍戰士」就是為贏得錦標。而彭馬昨落實下季由20號改披10號球衣。

英超季軍曼城據報已跟意甲球隊AC米蘭達成協議，將簽入26歲荷蘭國腳中場雷恩達斯，轉會費達5500萬歐元（約4.93億港元）及1500萬歐元浮動條款，勢成「藍月」今夏首簽，並傳狼隊左閘艾洛利亦將來投。有望趕及出戰本月15日開鑼的世冠盃。而約滿離隊的曼城隊長奇雲迪布尼很大機會轉投意甲冠軍拿玻里；利物浦意籍翼鋒費達歷高基艾沙則盛傳重返意甲轉投AC米蘭。另國際米蘭前帥施蒙尼恩沙基昨落實執教沙特聯豪門希拉爾，簽約兩年，首仗領軍料是本月19日世冠盃鬥皇家馬德里，傳國米有意由科木主帥法比加斯接掌。

上 / 下一篇新聞