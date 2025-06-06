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體育

葡軍挫德國闖決賽 C朗建功兩帥讚頌

【明報專訊】基斯坦奴朗拿度（C朗）昨射入奠勝一球，助葡萄牙隊作客以2：1反勝德國隊，第二度晉身歐洲國家聯賽決賽，將決戰今晨西班牙對法國隊的勝方。C朗賽後獲葡軍將帥大讚，連敵帥拿高斯文亦指對方能好好管理身體，令「一切都不像已40歲」。

兩軍昨在4強上半場互交白卷，48分鐘，德國隊由獲利物浦垂青的攻擊手科利安華迪斯頂入開紀錄，但後備入替的葡軍中場法蘭斯高干斯卡奧於63分鐘射入扳平，加上C朗5分鐘後近門射入，助葡軍反勝2：1及隔25年首挫德國隊，並繼2019年首屆封王後再度坐亞望冠。

40歲的C朗於2003年在國際賽「地標」，至今上陣220場入137球，賽後獲葡軍主教練馬天尼斯稱讚道：「作為一個人，當你成功後對勝利的飢餓感就會减少， C朗卻不。」中場貝拿度施華亦說：「C朗總是雄心壯志繼續前進。他已堅持20多年，實在非常難得。」至於比C朗年輕3歲的德國少帥拿高斯文也向對方推崇備致，「他把一切都投入到自己的身體上，從睡眠到營養，再到訓練強度，令他一切都不像是已40歲」。

意軍世盃外首擊征全勝挪威

另世界盃歐洲區外圍賽明晨舉行6仗，在I組首次亮相的意大利隊，作客兩戰全取6分排榜首、由艾寧夏蘭特與馬田奧迪加特領銜的挪威隊最為矚目。其餘上演首戰的球隊還有J組比利時隊及L組克羅地亞隊，分別作客及在中立場鬥以兩戰得4分領前的北馬其頓隊，以及兩戰俱敗的包尾大幡直布羅陀隊。

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