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體育

港足主場友賽悶和尼泊爾 球迷聲援劉智樂高呼Westwood Out 韋斯活：你不懂足球

【明報專訊】中國香港足球代表隊昨晚在香港大球場友賽尼泊爾隊，港足全場錄得15次攻門，但終在6092名球迷入場下0：0悶和補時踢少一人的客隊，國際賽連續兩場以此比數完場。主教練韋斯活面對球迷高呼「Westwood Out」反對聲音，在賽後記者會直言強調自己帶領球隊持續進步，認為球迷反對觀點是錯誤。港足下周二將首次轉赴啟德主場館，在亞洲盃外圍賽第3圈次仗迎戰印度隊。

港足15次攻門無果

韋帥稱球隊持續進步反擊球迷

港足昨仗戰至19分鐘由史提芬彭利拿禁區內彈地射歪，錄得首次攻門。32分鐘，費蘭度妙傳予因爭搶時掛彩需包紮頭部續戰的茹子楠，後者殺入禁區力壓守衛抽射同高出。祖連奴和米高42分鐘先後起腳考驗尼泊爾隊門將基倫林保，但分別遭接實和飛身撲出。韋斯活56分鐘換入上演「地標戰」的洛迪古斯，後者出場6分鐘後獲起腳機會，快敵衛一步射門未能命中目標。祖連奴74分鐘於禁區頂博得罰球，費蘭度主射再被表現神勇的基倫林保撲走。尼泊爾隊末段有後備入替的文尼拉馬，補時4分鐘內連領兩面黃牌被逐，終維持0：0戰局。

港足在韋斯活領軍下，延續國際賽9場不敗紀錄。不過球迷在完場後齊齊高呼「Westwood Out」，對主帥韋斯活表達不滿。他此戰未揀選標準流浪前鋒劉智樂入隊備受爭議，港足球迷於賽前和7分鐘均高呼劉智樂名字，亦有球迷高舉其球衣聲援。韋斯活完場後未有途經近港足打氣區的職球員通道，在足總職員陪同下改用另一邊通道離開。他在賽後記者會被問到球迷不滿時，指出球隊在其帶領下持續進步，世界排名亦有所提升，「如果我不同意某人（球迷）觀點，我就不會到場邊浪費我的時間。我認為球迷的意見是錯誤，港足近9場國際賽獲得7勝2和，但他們感到並不高興，我無法理解為何他們會有這樣的看法」。他補充球隊近10場比賽中僅3次沒有入球，對理解球迷想要什麼感困惑，「我不會聽那些對足球一無所知的人的說話，如果你從我們表現中得出失望的看法，這就告訴我，你不懂足球」。

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