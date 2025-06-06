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體育

李卓耀印尼賽反克基士堤入8強

【明報專訊】印尼羽毛球公開賽昨在雅加達續演，港隊一哥李卓耀在男單16強，面對主場出擊的5號種子印尼籍星將祖拿坦基士堤雖先輸一局12：21，但他其後連取兩局下以局數2：1反勝，今將與丹麥隊球手安東臣爭入4強；而港隊組合「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖在女雙則直落兩局落敗，16強止步。

雙楊配女雙16強負國家隊止步 陳雨菲安洗瑩過關

世界排名第21名的李卓耀，過去9次與排名第5的基士堤交手，以2勝7負處於下風，這名28歲港將昨仗首局中段雖一度領先12：8，但基士堤受到主場球迷打氣下，一口氣連取13分，反勝21：12先取一局。李卓耀在次局沉着應戰重整旗鼓，以21：12扳平局數，再乘勢以21：10贏得決勝局，令現場頓時鴉雀無聲，終激戰58分鐘後以局數2：1反勝基士堤，繼新加坡公開賽後連續兩站晉身男單8強。

女雙方面，港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖昨在16強硬碰5號種子的國家隊組合李怡婧／羅徐敏，力戰35分鐘直落兩局7：21、16：21告負，無緣8強。

至於上站新加坡公開賽在男、女單稱王封后的「世一」泰國隊星將維迪辛與國家隊名將陳雨菲，在16強均直落兩局過關；而世界一姐安洗瑩在「韓國內戰」同樣直落兩局輕取同胞金佳恩，順利晉身8強。

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