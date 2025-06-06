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體育

史拿佐高域會師法網4強 黃澤林ＡＴＰ伯明翰挑戰賽闖8強賀21歲生辰

【明報專訊】網球壇女單「一姐」白俄羅斯籍的莎芭倫卡，昨晚在法國網球公開賽4強，以7：6（7：1）、4：6、6：0打敗4屆冠軍5號種子波蘭籍的施維雅達，首闖決賽，而男單6號種子塞爾維亞籍的佐高域則以3：1反勝3號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫，4強碰「一哥」意大利籍的史拿。另港將黃澤林昨在ATP伯明翰挑戰賽男單16強，以4：6、6：3、6：2擊敗22歲的美籍球手史華達，以一場勝仗慶祝今天21歲生辰。

佐高域激戰逾3小時挫薩維利夫

佐高域昨花掉3小時17分鐘，以4：6、6：3、6：2、6：4反勝阿歷山大薩維利夫，這名3屆法網男單冠軍說：「這是一場張力十足的比賽，面對這名近5至6年是其中一個世上最佳的對手是充滿壓力，迫使我這仗須不斷奔走。我已38歲了，這樣做確不容易。」他又談及今晚4強對手、以盤數3：0輕取哈薩克籍選手布歷克的史拿道：「他狀態極佳。對我來說，沒有比這場比賽更重要了，而且希望體能上夠跟得上對方。這將會是一次巨大挑戰。」同日另一場4強賽由次號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯對8號種子意籍的梅薩迪。

女單8強方面，22歲的露絲保爾臣此役賽前勝出4仗，當中手下敗將包括16強的3號種子美籍的彭古拉。保爾臣昨面對賽前今屆未失1盤、比自己年輕4歲的賽事「黑馬」米拉安祖娃毫無懼色，結果以直落兩盤7：6（8：6）、6：3勝出，成為法網歷來首個以外卡參賽的女單4強球手，亦是這賽事40年來排名最低的準決賽選手。

保爾臣女單世界排名勢升至70內

據報保爾臣在下周初公布的世界排名將急升至70大內；而今屆法網前從職業賽只獲13萬歐元（約117萬港元）的她，單計是次打入4強已可得69萬歐元（約620萬港元）。惟她知道今次法網「神奇之旅」來得不易，「這不是奇蹟，或者有點幸運成分，但大部分是努力的成果，尤其是我去屆法網開賽前一周因左膝重傷不能參賽」。

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