雷霆溜馬爭隊史首冠 決戰SGA 哈利布頓無視被看淡

雷霆在常規賽最有價值球員（MVP）得主基傑奧斯阿歷山大領軍下，接連在季後賽淘汰孟菲斯灰熊、丹佛金塊及明尼蘇達木狼，他更以場均31.4分、5.2個籃板及8.2次助攻榮膺西岸決賽MVP，加上有分別當選今屆最佳防守一、二陣容的杜特及謝倫威廉士助陣，令全隊交出季後賽全聯盟防守效率聯盟第一的104.7分，成為總決賽的大熱門。

至於身為東岸4號種子的溜馬，今屆以「黑馬」之態在季後賽先後殺退密爾沃基公鹿、克里夫蘭騎士及紐約人後，相隔25年再闖總決賽，而同為球隊進攻發動機的後衛哈利布頓，亦在東岸決賽貢獻場均「雙雙」的21分及10.5次助攻，他賽前對於球隊被坊間一致看淡，矢言道：「只要我們更衣室裏的球員都相信，一切皆有可能。」而僅以1票優勢榮膺東岸決賽MVP的前鋒施亞琴，是否能在總決賽中維持高效投射命中率也將成為關鍵。

紐約人解僱主帥鐵保杜

另外，東岸決賽以場數2：4不敵溜馬的紐約人，昨宣布解僱主帥鐵保杜，結束雙方5年合作。這名67歲主教練去年夏天曾與球會續約3年，並領軍自1995年以來，首次連續兩季取得至少50場常規賽勝利，包括今屆以51勝31負排東岸第3而躋身季後賽，並領軍相隔25年再闖東決。球會昨發聲明指：「過去5個球季，他不僅以卓越的專業精神帶領我們，還在球場上取得巨大成功，但我們最終作出認為對球隊未來發展最有利的決定。」