雷霆溜馬爭隊史首冠 決戰SGA 哈利布頓無視被看淡

【明報專訊】今屆NBA總決賽將於明早8時半揭開戰幔，由西岸冠軍兼頭號種子的奧克拉荷馬雷霆主場迎戰東岸盟主印第安那溜馬，本次系列賽的一大焦點將是同為星級控衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大與哈利布頓的對決，兩軍皆為了首度奪得隊史冠軍而全力奮戰。
雷霆在常規賽最有價值球員（MVP）得主基傑奧斯阿歷山大領軍下，接連在季後賽淘汰孟菲斯灰熊、丹佛金塊及明尼蘇達木狼，他更以場均31.4分、5.2個籃板及8.2次助攻榮膺西岸決賽MVP，加上有分別當選今屆最佳防守一、二陣容的杜特及謝倫威廉士助陣，令全隊交出季後賽全聯盟防守效率聯盟第一的104.7分，成為總決賽的大熱門。
至於身為東岸4號種子的溜馬，今屆以「黑馬」之態在季後賽先後殺退密爾沃基公鹿、克里夫蘭騎士及紐約人後，相隔25年再闖總決賽，而同為球隊進攻發動機的後衛哈利布頓，亦在東岸決賽貢獻場均「雙雙」的21分及10.5次助攻，他賽前對於球隊被坊間一致看淡，矢言道：「只要我們更衣室裏的球員都相信，一切皆有可能。」而僅以1票優勢榮膺東岸決賽MVP的前鋒施亞琴，是否能在總決賽中維持高效投射命中率也將成為關鍵。
紐約人解僱主帥鐵保杜
另外，東岸決賽以場數2：4不敵溜馬的紐約人，昨宣布解僱主帥鐵保杜，結束雙方5年合作。這名67歲主教練去年夏天曾與球會續約3年，並領軍自1995年以來，首次連續兩季取得至少50場常規賽勝利，包括今屆以51勝31負排東岸第3而躋身季後賽，並領軍相隔25年再闖東決。球會昨發聲明指：「過去5個球季，他不僅以卓越的專業精神帶領我們，還在球場上取得巨大成功，但我們最終作出認為對球隊未來發展最有利的決定。」